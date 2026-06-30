Mardin'de Anız ve Saman Yangınları Söndürüldü

MARDİN'in Midyat, Derik ve Kızıltepe ilçelerinde 4 farklı noktada çıkan anız ve saman yangınları, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Midyat ilçesine bağlı kırsal Kayalıpınar Mahallesi, Derik ilçesi GAP Barajı yolu ile Kızıltepe ilçesi kırsal Büyükayrık Mahallesi'nde anız, yine Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Şenyurt Mahallesi'nde ise saman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgelere sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangınlar kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınların çıkış nedenlerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı