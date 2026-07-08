Haberler

Mardin'de boğazına şeker kaçan Efe bebek, öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evde şeker yerken boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki Efe Sarıbatur, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MARDİN'de boğazına şeker kaçan Efe Sarıbatur (2), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Düğürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Efe Sarıbatur, evde bulduğu şekeri yerken boğazına kaçtı. Ailesi tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Efe, buradaki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan 2 yaşındaki Efe Sarıbatur, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Netanyahu ve Miçotakis'in F-35 sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yanıt

Netanyahu ve Miçotakis'e net yanıt: Benim dünyamda yeri yok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'a bak sen! Liderler zirvesinde bu konulardan hiçbirine değinmemiş

Trump'a bak sen! Salondan sızan ilk bilgiler dünyayı şaşkına çevirdi
İran, son ABD saldırılarında ölen askerin sayısını açıkladı

ABD'den peş peşe saldırılar! Ölen asker sayısı açıklandı
Rusya'da dizel yakıt ihracatı yasaklandı

Bu görüntüler Putin'i zorda bıraktı! En sonunda tamamen yasakladı
Ünlü fitness fenomeni Connor Murphy Tayland'da gölde boğuldu

Ünlü fitness fenomeni göle girdikten sonra bir daha çıkamadı
Erdoğan'dan AB savunmasına NATO şartı

Avrupa'nın Türkiye'den isteğine Erdoğan şart koştu
Çankaya Köşkü'ndeki lider eşleri buluşmasına 2 isim damga vurdu

Lider eşleri buluşmasında tüm gözler ikisinin üzerindeydi

İBB davasında bir belediye başkanı dahil 6 kişiye tahliye

İBB davasında 6 tahliye! Aralarında belediye başkanı da var