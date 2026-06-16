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Evlerin kapılarını yoklayıp açmaya çalışan şüpheliler kamerada

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde aynı mahallede çok sayıda evin kapısını yoklayıp açmaya çalışan 2 kadın şüpheli, güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerin bir eve girdiği ve kamerayı fark edince yüzlerini kapattığı anlar kaydedildi.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde aynı mahallede çok sayıda evin kapısını yoklayıp açmaya çalışan 2 kadın şüpheli, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Koçhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleye gelen 2 kadın, çok sayıda evin kapısını kontrol etti. Bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; şüphelilerin yokladıkları evin kapısını açmaya çalıştığı, başarılı olamayınca uzaklaştıkları görüldü. Görüntülerde ayrıca şüphelilerin giriş kapısı açık olan başka bir eve girdikleri ve güvenlik kamerasını fark ettiklerinde yüzlerini kapatmaya çalıştıkları da yer aldı. Görüntüleri inceleyen ev sahibi, kayıtlarla birlikte polise giderek şikayetçi oldu.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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