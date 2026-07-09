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Mardin'de 15 yaşındaki kız çocuğu evde tabanca ile vurulmuş halde yaralı bulundu

Mardin'de 15 yaşındaki kız çocuğu evde tabanca ile vurulmuş halde yaralı bulundu
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Mardin'in Derik ilçesinde, evde tabanca ile başından vurulmuş halde bulunan 15 yaşındaki M.E., hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi sürüyor.

MARDİN'in Derik ilçesinde, evde tabanca ile başından vurulmuş halde bulunan M.E. (15) adlı kız çocuğu, hastanede tedaviyi alındı. M.E.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Olay, öğle saatlerinde Derik ilçesine bağlı kırsal Şahverdi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, odadan gelen silah sesi üzerine içeri giren ailesi, M.E.'yi tabanca ile başından vurulmuş halde buldu. Ailesi tarafından araçla hastaneye götürülmek istenen M.E., yolda ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerine teslim edildi. Derik Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen M.E.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma ekipleri evde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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