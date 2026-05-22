Mardin'de binada çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Mardin Artuklu'da 10 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri 15 kişiyi tahliye ederken, evcil hayvanlar da kurtarıldı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir binanın giriş katında çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Nur Mahallesi Ozan Caddesi'nde otel, spor salonu ve iş yerlerinin bulunduğu 10 katlı binanın giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla 15 kişiyi binadan tahliye etti, mahsur kalan evcil hayvanları çıkardı. Dumandan etkilenen 6 kişi ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bina sakinlerinden Lokman Acar, AA muhabirine, bağırma seslerini duyması üzerine balkona çıktığını, yoğun dumanı fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiğini söyledi.

Meral Araz da binadan çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini belirterek, "İtfaiye ekiplerimize teşekkür ederiz. Kedilerimizi de kurtardılar." dedi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar
