Haberler

Derik'te içme suyu hattında yenileme çalışması başlatıldı

Derik'te içme suyu hattında yenileme çalışması başlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Derik ilçesindeki içme suyu hattında yenileme çalışmalarına başladı. Çukursu Mahallesi'nden beslenen hattın 28 bin metrelik bölümünde fiziki su kayıplarının azaltılması hedefleniyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Derik ilçesinde içme suyu hattında yenileme çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çukursu Mahallesi sınırlarında yer alan Hanok su kaynağından beslenen ve Alagöz, Ballı, Dumanlı, Kayacık, Doğancı, Yıldız ve Karataş mahallelerini kapsayan içme suyu hattının 28 bin metrelik bölümünde yenileme ve deplase çalışmaları başlatıldı.

Çalışmayla altyapı sorunları yaşayan mahallelerde fiziki su kayıplarının azaltılması ve işletme sorunlarının en aza indirilmesi hedefleniyor.

Yenileme çalışmasının tamamlanmasıyla arızaların tespit ve onarım süresi kısalacak ve Hanok Grup İçme Suyu hattından su alan mahallelere daha sağlıklı bir içme suyu altyapısı kazandırılacak.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi

Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Dünyanın en büyüklerindendi, yüzlerce şubesini kapatıyor

Dev fast food zinciri zor durumda! Yüzlerce şubesini kapatıyor
İngiltere Başbakanı Starmer: Avrupa halkını korumak için savaşmaya hazır olmalı

"Savaşa hazırlık" sinyali: Uçak gemilerini oraya konuşlandıracağız
Bahar havası kısa sürecek! Tarih verildi, sağanak geliyor

Bahar havası bitiyor! Tarih belli, her şey tepetaklak olacak
Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi

Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Dünyaca ünlü marka çok sevilen 4 ürününün fişini çekti

Dünyaca ünlü marka çok sevilen 4 ürününün fişini çekti
Ev satışında yeni dönem resmen başladı! Cezası 100 bin TL'ye kadar çıkıyor

Yeni dönem başladı! Aman dikkat, cezası 100 bin TL'ye kadar çıkıyor