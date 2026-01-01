Haberler

Mardin Artuklu Üniversitesinde yarın da eğitim yapılmayacak

Güncelleme:
Mardin Artuklu Üniversitesi, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın da ara verildiğini duyurdu. Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, soğuk hava ve buzlanma riskinin devam ettiğini belirterek, öğrencilerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Mardin Artuklu Üniversitesinde (MAÜ) olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın da ara verildi.

MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, soğuk hava ve buzlanma riskinin devam ettiğini belirtti.

Özcoşar, "Bu nedenle yarın da derslere ara veriyoruz. Pazartesi günü bu kısa arayı telafi edecek bir enerjiyle yeniden buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Lütfen dikkatli olun ve tedbiri elden bırakmayın." ifadelerini kullandı.

Mardin'de etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla Mardin Artuklu Üniversitesinde eğitime 3 gün ara verilmişti.

