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Mardin Artuklu'da Tellallar Çarşısı'ndaki trafo yangınında patlamalar panik yarattı

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Mardin'in Artuklu ilçesindeki tarihi Tellallar Çarşısı'nda elektrik trafosunda çıkan yangında meydana gelen patlamalar paniğe neden oldu. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü ve elektrik dağıtım şirketi trafoda onarım çalışması başlattı.

MARDİN'in Artuklu ilçesindeki tarihi Tellallar Çarşısı'nda elektrik trafosunda çıkan yangın sırasında meydana gelen patlamalar paniğe neden oldu. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, trafoda onarım çalışması başlatıldı.

Yangın, öğleden sonra Artuklu ilçesi 1'inci Cadde üzerindeki tarihi Tellallar Çarşısı'nda meydana geldi. Çarşıdaki elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Trafodan yükselen duman ve alevleri gören çevre esnafı ile vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın sırasında trafoda üst üste patlamalar yaşandı. Alevlerin tarihi dükkanlara ve ahşap yapılara sıçrama ihtimali, çarşı esnafında endişeye neden oldu. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Elektrik dağıtım şirketi tarafından trafoda onarım çalışması başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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