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Mardin'in Artuklu ilçesinde durdurulan araçta ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Artuklu ilçesinde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, ruhsatsız 2 pompalı tüfek, av tüfeği, 2 tabanca, 31 tabanca fişeği, 13 av tüfeği kartuşu ve kesici delici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA