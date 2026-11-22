Mardin Artuklu'da araçta ruhsatsız silahlar bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Mardin'in Artuklu ilçesinde durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada ruhsatsız 2 pompalı tüfek, av tüfeği, 2 tabanca, 31 tabanca fişeği, 13 av tüfeği kartuşu ve kesici delici alet ele geçirildi; gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde durdurulan araçta ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Artuklu ilçesinde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, ruhsatsız 2 pompalı tüfek, av tüfeği, 2 tabanca, 31 tabanca fişeği, 13 av tüfeği kartuşu ve kesici delici alet ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA