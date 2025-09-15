Marcos Jr. Yolsuzluk Skandalında Halkı Barışçıl Protestoya Çağırdı

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, ülkedeki sel kontrol projelerini olumsuz etkileyen yolsuzluk skandalına karşı halkın öfkesini desteklediğini ancak sokak protestolarının barışçıl şekilde yapılması gerektiğini söyledi.

Marcos Jr, Filipinler'de sel kontrol projelerinde yapılan yolsuzluğa karşı düzenlenen gösterilere ilişkin açıklama yaptı.

Sel kontrol projeleriyle ilgili yolsuzluk skandalına karşı halkın öfkesini desteklediğini ifade eden Marcos Jr, "Başkan olmasaydım, onlarla sokaklarda olurdum." dedi.

Marcos Jr, "Onlara duygularınızı, size nasıl zarar verdiklerini, sizden nasıl çaldıklarını anlatın, onlara bağırın ve her şeyi yapın. Protesto edin ama barışçıl olun." ifadelerini kullandı.

Kendisinin de protestocular gibi "kızgın" olduğunu dile getiren Marcos Jr, yolsuzluk skandalına ilişkin bağımsız komisyonun başlatacağı soruşturmanın, Temsilciler Meclisi ve Senatodaki müttefiklerini dahi kapsayacağını kaydetti.

Filipinler'de yolsuzluk skandalı

Filipinler'de sel kontrol projelerine son 3 yılda yaklaşık 9,6 milyar dolar kaynak aktarıldı.

Hükümet, sele maruz kalan bazı bölgelerdeki son denetimlerde projelerin standartlara uygunluğu ya da yapılıp yapılmadığını araştırıyor.

Bu süreçte çok sayıda milletvekili, senatör, inşaat şirketi ve kamu çalışanı mühendislerin gösterişli yaşam tarzlarını büyük rüşvetlerle sağlamakla suçlanıyor.