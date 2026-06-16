Haberler

Filipinler, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını "en iyi haber" olarak nitelendirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, ABD ile İran arasındaki mutabakat sonrası Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını 'en iyi haber' olarak nitelendirdi. Kalıcı barış temennisinde bulundu.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın ardından "en iyi haber" olarak yorumladı.

Filipinler Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Marcos Jr. Filipinler'i ziyaret eden Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile yaptığı görüşme sonrası basına açıklamalarda bulundu.

ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını belirten Marcos Jr, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin "almayı umabileceğimiz en iyi haber" ifadesini kullandı.

Marcos Jr, "Umarız ve dua ederiz ki savaş biter ve kalıcı barış sağlanır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD-İran mutabakatı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran'ın mutabakata vardığını duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de ABD ile mutabakata varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını belirtmişti.

ABD-İran mutabakatının özellikle Lübnan'ı da kapsayacağının açıklanması İsrail'de tartışmalara neden olmuş, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini ileri sürmüştü.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
Konya'da İtalya'ya ait hava savunma sistemi konuşlandırılacak

İtalya, bir şehrimize hava savunma sistemi konuşlandırıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Miray Daner, Özlem Çerçioğlu’nun oğluyla aşk yaşıyor: Romantik paylaşımı gündem oldu

Belediye başkanının oğluyla aşk yaşıyor! Paylaşımı olay oldu

Kocasını aldatan kadının sözleri Müge Anlı'yı çılgına çevirdi

Kocasını aldatan kadının sözleri Müge Anlı'yı çılgına çevirdi
Maç biter bitmez İran Milli Takımı'na skandal talimat

Dünyanın gözü önünde İranlı oyuncular için skandal talimat
Paraguay, Türkiye maçını ölüm kalım olarak görüyor

Türkiye maçı öncesi ''Ölüm kalım'' dediler! Ortalık alev alacak
21 yaşındaki genç kızdan Mehmet Ali Erbil hakkında bomba iddia: Bana dedi ki...

Daha 21 yaşında! Erbil'in yaptığı ahlaksız teklifi ifşa etti

Montella'dan Paraguay öncesi radikal karar! İki yıldız kulübeye çekiliyor

Milyonları isyan ettiren ikiliyi kulübeye çekiyor
Festivalde cep yakan kiraz pazarda 70 liraya düştü! Vatandaş tezgahlara akın etti

Pazarda fiyatı görenler gözlerine inanamadı