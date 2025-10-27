Manyas'ta Trafik Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralı
Balıkesir'in Manyas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin diğeriyle çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yenimahalle Yeni Cami Sokak'ta, İ.E.Ş. idaresindeki 10 PL 136 plakalı otomobil ile E.A. yönetimindeki 16 KGD 34 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücülerinden İ.E.Ş. ağır yaralanırken E.A. yara almadan kurtuldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralı İ.E.Ş. sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
