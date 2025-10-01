Manyas'ta Mevlid-i Nebi Tanıtım Konferansı Düzenlendi
Balıkesir'in Manyas ilçesinde bulunan Müftülük Konferansı Salonu'nda Mevlid-i Nebi Tanıtım Konferansı gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kuran tilaveti yapıldı ve ilahiler söylendi. Kaymakam ve Müftü'nün konuşmalarıyla devam eden etkinliğe birçok katılımcı iştirak etti.
Balıkesir'in Manyas İlçe Müftülüğünce Mevlid-i Nebi Tanıtım Konferansı gerçekleştirildi.
Müftülük Konferansı Salonu'nda gerçekleşen konferans saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası Manyas Diyanet Gençlik Koordinatörlüğünce ilahiler okundu.
Şiirlerin okunması sonrası Manyas Kaymakamı Coşkun Topuz ve Manyas Müftüsü Muhammet Artan birer konuşma yaptı.
Konferansa Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru, MHP İlçe Başkanı Nazmi Taşkın, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.
