Manyas'a Yeni Röntgen Cihazı Kazandırıldı

Manyas Devlet Hastanesine panoramik diş röntgen cihazı kazandırıldı.

Hayırsever Hasan Neçok'un bağışladığı röntgen cihazıyla hastanedeki önemli bir eksiklik tamamlandı.

Manyas Kaymakamı Coşkun Topuz, ilçeye kazandırılan bu önemli cihazın sağlık hizmetlerinin niteliğini artıracağını belirterek, "Devletimiz her alanda yatırımlarını sürdürüyor, ancak hayırsever vatandaşlarımızın desteği de her zaman çok kıymetlidir. Hasan Bey'e ilçemiz adına teşekkür ediyoruz" dedi.

Tören sırasında Kaymakam Coşkun Topuz ve İl Sağlık Müdürü Dr. Miraç Çavdar, Hasan Neçok'a katkılarından dolayı teşekkür plaketi sundu.

Hayırsever Hasan Neçok da ilçeye kalıcı bir katkı sunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İmkanlarımız doğrultusunda memleketimize hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.