Mansur Yavaş: "Oy Versin Vermesin Seçimi Kazandıktan Sonra Herkesi Kucaklayacak İnsanlar Gelsin. Buna Hasret Kaldık"

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte ziyaret ettikleri Ankara Güdül’de; “Artık, televizyonlarda kendilerine oy vermeyenlere hakaret edenler gitsin. Oy versin vermesin seçimi kazandıktan sonra herkesi kucaklayacak insanlar gelsin. Buna hasret kaldık. Kimsenin birbiri ile bir derdi yok. İnşallah 14 Mayıs’tan sonra el ele vereceğiz… Bu ülke çok daha güzelini hak ediyor. İnşallah bundan sonra her şey çok güzel olacak. Birleşe birleşe kazanacağız” diye konuştu.

Muhabir: MERVE GÜVEN - Kamera: FATİH NAZIM EFE

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte ziyaret ettikleri Ankara Güdül'de; "Artık, televizyonlarda kendilerine oy vermeyenlere hakaret edenler gitsin. Oy versin vermesin seçimi kazandıktan sonra herkesi kucaklayacak insanlar gelsin. Buna hasret kaldık. Kimsenin birbiri ile bir derdi yok. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra el ele vereceğiz… Bu ülke çok daha güzelini hak ediyor. İnşallah bundan sonra her şey çok güzel olacak. Birleşe birleşe kazanacağız" diye konuştu.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı Projeleri Tanıtım Töreni'ne katılacak. Akşener ve Yavaş, Beypazarı öncesinde Ankara'nın Güdül ilçesine uğradı. Yavaş burada toplanan vatandaşlara şunları söyledi:

"HEMŞERİLERİNİZİN KIYMETİNİ DAHA İYİ BİLİN"

"'İşten atacaklar, yardımları kesecekler' dediler, şimdi görüldü ki bunların hiçbirisi olmadığı gibi gayet güzel de yönetiliyor. Dünya çapında hem ödüller alıyoruz, şimdiye kadar aksayan hiçbir hizmetimiz de yok. Talep ettiniz, halk ekmek geldi. Belediye otobüsleri geldi mi? Evet… Hemşeriniz olunca çabuk ulaşıyorsunuz, talepleriniz yerine geliyor. Bundan sonra hemşerilerinizin kıymetini daha iyi bilin.

"BU KARALAMA SİYASETİ SONA ERSİN. HEP BERABER KARDEŞÇE YAŞAYACAĞIMIZ BİR DÖNEM GELSİN"

Çok uzatmayacağım… 20 yıldır ülkemizi yönettiler, mutlaka güzel şeyler de yaptılar. İnkar etmiyoruz ama artık Sayın Cumhurbaşkanı'nı dinlendiğiniz zaman 'pahalılık falan yok' diyor. Artık, maalesef ortamı göremez hale geldiler ya da altındakiler doğru bilgi vermiyor. Düzgün işleyen hiçbir şeyimiz kalmadı. Ankara nasıl, 'elimizden giderse kötü olur' dediler ama daha güzel olduysa Türkiye de öyle olacak. Niye öyle dediler Ankara'da? İmar rantları sona erecekti, erdi. AnkaPark gibi çöp projelerine para harcayacaklardı harcayamaz hale geldiler. Menfaat edemezler oldular, bizi karaladılar. Şimdi de 'Biz gidersek şöyle olur, biz gidersek böyle olur…' Hani İstanbul, Ankara gidince Mekke gidiyordu, Kudüs gidiyordu? Devletin bekası gidiyordu? Ne oldu? Gittiler, Sisi ile el sıkıştılar. Onun için artık bu karalama siyaseti sona ersin. Hep beraber kardeşçe yaşayacağımız bir dönem gelsin.

"BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANACAĞIZ"

Artık, televizyonlarda kendilerine oy vermeyenlere hakaret edenler gitsin. Oy versin vermesin seçimi kazandıktan sonra herkesi kucaklayacak insanlar gelsin. Buna hasret kaldık. Kimsenin birbiri ile bir derdi yok. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra el ele vereceğiz… Bu ülke çok daha güzelini hak ediyor. İnşallah bundan sonra her şey çok güzel olacak. Birleşe birleşe kazanacağız. Hayırlı bayramlar diliyorum."