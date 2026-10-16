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Mansur Yavaş, Ankara'da sağanak ve saatte 80 km'lik fırtına için vatandaşları uyardı

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ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da bu akşam kuvvetli sağanak, yarın saatte 80 kilometreye ulaşabilecek fırtına beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı. Yavaş, sel, su baskını ve çatı uçmasına karşı tedbirli olunmasını isterken, ekiplerin sahada teyakkuzda olduğunu kaydetti.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, başkentte beklenen kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarına göre, bu akşamdan itibaren Ankara'da kuvvetli sağanak, yarın ise saatte 80 kilometreye ulaşabilecek fırtına beklendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sel, su baskını, çatı uçması ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tüm vatandaşlarımızdan dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle sahada, olası olumsuzluklara karşı teyakkuz halindeyiz. Herhangi bir olumsuzlukta Başkent 153 üzerinden bize 7/24 ulaşabilirsiniz."

Kaynak: AA
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
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