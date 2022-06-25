Manisalı Kiraz Üreticileri: "Geçen Sene 1 Kilo Kirazla 2,5 Litre Mazot Alırken Bu Sene 1 Litre Alamıyoruz"

Manisalı kiraz üreticileri, CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek'e artan mazot, gübre, ilaç ve elektrik maliyetlerinden yakındı. Üreticiler, "Geçen sene mazot 7 TL iken kilosunu 20 TL'den sattığımız kirazın kilosunu bugün yine 20 TL'den satıyoruz ancak mazotun litresi bugün 30 TL. Geçen sene 1 kilo kiraz ile 2,5 litre mazot alırken bu sene 1 litre bile alamıyoruz" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, CHP Parti Meclisi Üyesi Ayça Taşkent ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'la birlikte Manisa Selendili'de üreticilerle bir araya geldi. Zeybek,

Geçtiğimiz yıl kilosunu 20 TL'ye sattıkları kirazı bu yıl maliyetlerin artmasına rağmen yine 20 TL'ye sattıklarını belirten üreticiler, "Geçen sene mazot 7 TL iken kilosunu 20 TL'den sattığımız kirazın kilosunu bugün yine 20 TL'den satıyoruz ancak mazotun litresi bugün 30 TL. Geçen sene 1 kilo kiraz ile 2,5 litre mazot alırken bu sene 1 litre bile alamıyoruz" sözleriyle dert yandı.

Üreticiler, mazot, elektrik, gübre, ilaç gibi tarımsal ihtiyaçlarına gelen zamlara tepki gösterdi. CHP'li Zeybek, "Tarlada çalışan emekçilerin yevmiyelerinin arttığı, mazotun fiyatının arttığı, ilacın arttığı, gübrenin arttığı bir ortamda bu çiftçi ne kazanacak da evine nasıl ekmek götürecek? Hatta ne kazanacak da önümüzdeki sene için hazırlık yapabilecek?" dedi.

"GEÇEN SENE 150 TL OLAN GÜBRE BU SENE 600 TL"

Maliyetlerin artışına dikkat çeken Zeybek, şu açıklamayı yaptı:

"Geçen sene 150 TL olan gübre bu sene 600 TL. Gübre alamadığı için üretim yapamayan kiraz üreticilerimiz var Manisa'da. ya da eksik gübre kullanan var. Önceden 20 torba gübre kullanan çiftçi bu sene maliyetlerin yüksekliği nedeniyle 8 torba kullanabilmiş durumda. Bu da haliyle verimin düşmesine neden olmakta. Sadece mazot ve gübre özelinde düşünmemek gerekir. Geçen sene ilacın 1 litresini 70 TL'ye alan üretici bugün 180 TL'ye alıyor. Bu maliyetler sürdürülebilir değil" ifadesini kullandı.

"BAŞKANLARIN 4-5 MAAŞ ALDIĞI BİR TÜRKİYE'DE SELENDİ'DEKİ KÖYLÜMÜZÜN EKONOMİK SORUNLARLA BOĞUŞMASI NORMAL"

Üreticiden bölgedeki Tarım Kredi Kooperatifi, Ziraat Odası ve İlçe Tarım Müdürlüğü hakkında da bilgiler alan Zeybek, üreticinin yalnız bırakıldığını belirtti. Zeybek, "Tarım Kredi Kooperatiflerinin başkanlarının 4-5 maaş aldığı bir Türkiye'de Manisa Selendi'deki kiraz üreticisi köylümüzün ekonomik sorunlarla boğuşması normal" sözleriyle eleştirdi.

"CHP VE DOSTLARININ İKTİDARINDA 4'ER 5'ER MAAŞ DÖNEMİ BİTECEK"

Seçime işaret eden Zeybek, şunları söyledi:

"Hiç merak etmeyin. Erken ya da zamanında gerçekleşecek ilk seçime kadar sabredin. CHP ve dostlarının iktidarında 4'er 5'er maaş dönemi bitecek, yandaşa aktarılan para muslukları kesilecek, bu ülkenin kaynakları yine bu ülkenin üreticisine, çiftçisine, köylüsüne, emekçisine aktarılacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

"TARIM DESTEKLERİNİ GSHM'NİN YÜZDE 1'İNE HİÇBİR ZAMAN ULAŞMADI"

5488 sayılı Tarım Kanunu'nun 21.maddesine de değinen Zeybek, "Türkiye, tarımsal üretimin taleplere uygun olarak karşılanması, verim artışı, piyasaların güçlenmesi, doğal kaynakların korunması ve kırsal kalkınmanın sağlanması adına 2006'da yürürlüğe giren bir Tarım Kanunu'na sahip. Bu kanunun en önemli maddelerinden biri, Türkiye'nin tarımsal desteğe ayırması gereken bütçeyi belirleyen 21'inci madde. Bu maddede desteğin gayrisafi milli hasılanın yüzde 1'inden az olamayacağı kelime kelimesiyle şöyle yer almaktadır" dedi.

Tarım desteklerinin 2006'dan bu yana GSYH'nin yüzde 1'ine hiçbir zaman ulaşmadığını söyleyen Zeybek, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın her yıl yayımladığı bütçe raporlarının, Tarım Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 2006 yılından bu yana, tarımsal desteğe ayrılan bütçenin GSYH'nin ortalama olarak maksimum yüzde 0,5'i kadar gerçekleştiğini gösterdiğini belirtti.

"CHP VE DOSTLARININ İKTİDARINDA BU ÜLKENİN KAYNAKLARI YİNE BU ÜLKENİN ÜRETİCİSİNE, ÇİFTÇİSİNE, KÖYLÜSÜNE, EMEKÇİSİNE AKTARILACAKTIR"

İktidarın tarım politikalarını eleştiren Zeybek, şunları söyledi:

"Görüldüğü üzere; Tarım Kanunu'na göre iktidarın üreticiye sahip çıkması gerekmektedir ancak halkın, üreticinin, köylünün, çiftçinin durumu AKP kadrolarının gündeminde yoktur ve hiçbir zaman da olmamıştır. Onlar için hedef ranttır. Ne yazık ki rant olmayan yerde AKP kadrolarının gözü görmemekte, kulağı duymamaktadır. Halkın derdi ile dertlenmeyen AKP iktidarının sonu yaklaşmıştır."

ANKA / Güncel