Manisa Turgutlu'da 11 öğrenci yaralandı, saldırıda 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde lise yakınındaki sokakta ateş açarak 3'ü ağır 11 öğrenciyi yaralayan H.O.'nun (15) da aralarında olduğu 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Turgutlu İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi yakınında, öğrencilerin okula geldiği sokakta 22 Eylül'de saat 08.00 sıralarında av tüfeğiyle ateş açıldı. Olayda 3'ü ağır, 11 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Av tüfeğiyle yaya olarak olay yerine geldiği ve saldırının ardından kaçtığı güvenlik kamerasına yansıyan şüphelinin H.O. olduğu belirlendi. Ekiplerin çalışması sonucu şüpheli H.O. ile annesi, babası, anneannesi, dedesi, bazı yakınları ile fişekleri satan av bayisinin işletmecisinin de aralarında olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. 4'ü adli süreçteki çocuk (ASÇ) 10 şüpheli, işlemlerinin ardından bugün sabaha karşı Turgutlu Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı