Manisa Şehzadeler'de İlim Yayma Cemiyeti Gazze için kermes düzenledi

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Gazze yararına kermes düzenlendi.

İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şubesince Emekliler Parkı'nda açılan kermeste, gönüllülerin hazırladığı el emeği ürünler ile yiyecekler satışa sunuldu.

Kermesten sağlanacak gelirin Gazze'deki aşevi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı belirtildi.

İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şube Başkanı Recep Özgüvenç, kermesi Gazze'deki insani duruma destek olmak amacıyla gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Gazze'de kurdukları aşevinin faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü aktaran Güvenç, "Gazze'deki aşevimiz 1 yıldır her gün binlerce insana yemek ulaştırıyor. Buradan elde edeceğimiz yardımları da Gazze'ye göndereceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA