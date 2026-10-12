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Manisa Sarıgöl'de düğün eğlencesi sonrası kavgada bıçaklanan 18 yaşındaki genç öldü

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Tırazlar Mahallesi'nde düğün eğlencesinin ardından iki arkadaş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçakla yaralanan 18 yaşındaki genç olay yerinde yaşamını yitirirken, şüpheli B.B. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Tırazlar Mahallesi'nde düğün eğlencesinin ardından B.B. (19) ile arkadaşı Bulut Akgün (18) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.B, yanındaki bıçakla Akgün'ü yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Akgün'ün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Şüpheli B.B. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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