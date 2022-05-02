Manisa motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler

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Manisa motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

AA - Ali Yıldırım - Güncel
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Manisa motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

ALAŞEHİR, MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Şeyh Sinan Mahallesi Sarısu Caddesi'nde Mustafa Avcı'nın (50) kullandığı 45 ADK 896 plakalı motosiklet park halinde bulunan 09 LA 448 plakalı otomobile çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan Hasan Özkan (31) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Avcı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA / Ali Yıldırım - Güncel

Mustafa Avcı, Alaşehir, Manisa, Güncel, Haberler

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