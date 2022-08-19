Manisa haberleri: Manisa'da otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı Edinilen Manisa gelişmesine göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde alkollü sürücü yönetimindeki otomobilin işçi taşıyan midibüse arkadan çarpması sonucu 17 kişi hafif şekilde yaralandı. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde alkollü sürücü yönetimindeki otomobilin işçi taşıyan midibüse arkadan çarpması sonucu 17 kişi hafif şekilde yaralandı. Alınan bilgiye göre, Salihli-Alaşehir yolu üzeri Kavaklıdere mevkisinde A.B. yönetimindeki 45 AEZ 344 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen M.A. idaresindeki 45 J 5047 plakalı çivi fabrikasına ait midibüse arkadan çarptı. Kazada, sürücüler ile 15 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otomobil sürücüsü A.B'nin 1,28 promil alkollü olduğu tespit edildi. Güncel Kaynak: AA / Ali Yıldırım Alaşehir Manisa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Manisa haberleri: Manisa'da otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.