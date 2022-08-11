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Manisa haberi | Manisa'da traktörle kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

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Manisa haberi | Manisa'da traktörle kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Manisa bölgesinden gelen habere göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde traktörle kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde traktörle kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alaşehir- Salihli kara yolu Yeniköy Mahallesi geçişinde A.E'nin (73) kullandığı 45 Z 2712 plakalı traktör ile O.I yönetimindeki 45 LB 994 plakalı kamyonet çarpıştı. Traktörden kopan tekerlek, yoldan geçen bir otomobile çarptı.

Kamyonetin devrildiği kazada yaralanan O.I. ve A.E, Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Ali Yıldırım - Güncel

Alaşehir Yeniköy Salihli Manisa Güncel Haberler

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