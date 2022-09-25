Manisa haberi! Manisa'da eşini tabancayla öldüren kadın tutuklandı Güncel Haberler Manisa haberler: Manisa'nın Alaşehir ilçesinde eşini tabancayla öldüren kadın tutuklandı. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde eşini tabancayla öldüren kadın tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Kemaliye Mahallesi'nde yaşayan K.C. (47), eşi Süleyman C'yi (58) tabancayla ateş ederek yaraladı. Yakınları tarafından Salihli ilçesinde bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Süleyman C, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli K.C, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen K.C, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. K.C'nin ifadesinde, eşiyle aralarında uzun süredir geçimsizlik olduğunu, cinayeti bu nedenle işlediğini söylediği öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Ali Yıldırım Alaşehir Manisa Güncel Haberler

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