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Manisa haber! Manisa'da "Dur" ihtarına uymayan sürücünün yönetimindeki otomobil polis otosuna çarptı

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Manisa haber! Manisa'da 'Dur' ihtarına uymayan sürücünün yönetimindeki otomobil polis otosuna çarptı

Manisa gelişmesine göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde "Dur" ihtarına uymayan sürücünün yönetimindeki otomobilin polis aracına çarpması sonucu 2'si polis 4 kişi yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde "Dur" ihtarına uymayan sürücünün yönetimindeki otomobilin polis aracına çarpması sonucu 2'si polis 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekibi, Kenan Evren Parkı etrafında tehlikeli araç kullanan 09 SY 761 plakalı otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan otomobil, Kurtuluş Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde, kendisini kovalayan ekip aracına çarptı.

Otomobilin sürücüsü K.B. (36), otomobilde bulunan S.D. (36) otomobilde sıkıştı. Ekip otosundaki iki polis memuru ise hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hafif yaralanan polis memurları, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

K.B. ve S.D. ise Manisa Celal Bayar Üniversitesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Ali Yıldırım - Güncel

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