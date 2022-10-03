Manisa gündem: Manisa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Manisa yerel gündem haberine göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Serkan Yaşar'ın (45) kullandığı 45 KB 6046 plakalı otomobil ile Gökdeniz Kalay (16) idaresindeki 45 AIE 726 plakalı motosiklet, Bülent Ecevit Kavşağı'nda çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Kalay ile yanındaki Mert Taşkın (17), yapılan ilk müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalay, ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi. Güncel Kaynak: AA / Ali Yıldırım Serkan Yaşar Alaşehir Manisa Güncel Haberler

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