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Manisa gündem haberleri... Manisa'da bir kadın, kocasını tabancayla vurarak öldürdü

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Manisa gündem haberleri... Manisa'da bir kadın, kocasını tabancayla vurarak öldürdü

Manisa bölgesinden gelen habere göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde karısının tabancayla vurduğu kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde karısının tabancayla vurduğu kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kemaliye Mahallesi'nde yaşayan K.C. (47), henüz bilinmeyen nedenle eşi Süleyman C'yi (58) tabancayla ateş ederek yaraladı.

Yakınları tarafından Salihli ilçesinde bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Süleyman C, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli K.C, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ali Yıldırım - Güncel

Alaşehir Manisa Güncel Haberler

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