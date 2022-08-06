Manisa gündem haberi | Manisa'da orman yangını Manisa yerel gündem haberine göre MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle 45 dakikada kontrol altına aldı. MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle 45 dakikada kontrol altına aldı. Turgutlu ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Spil Dağı Milli Parkı yolundaki ormanda, saat 14.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Manisa Orman İşletme Şefliği ekipleri, yangına 12 arazöz, 4 su tankeri ve 1 yangın söndürme helikopteri ile müdahale etti. Yangın, 45 dakika içinde kontrol altına aldı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Güncel Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci Turgutlu Manisa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Manisa gündem haberi | Manisa'da orman yangını - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.