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Manisa gündem haberi: Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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Manisa gündem haberi: Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Edinilen Manisa gelişmesine göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alaşehir- Salihli yolu Piyadeler mevkisinde E.B'nin kullandığı 09 AHE 759 plakalı otomobille M.T'nin (47) kullandığı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan M.T, Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

AA / Ali Yıldırım - Güncel

Piyadeler Alaşehir Salihli Manisa Güncel Haberler

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