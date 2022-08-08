Manisa gündem haberi: Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı Edinilen Manisa gelişmesine göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Alaşehir- Salihli yolu Piyadeler mevkisinde E.B'nin kullandığı 09 AHE 759 plakalı otomobille M.T'nin (47) kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan M.T, Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Güncel AA / Ali Yıldırım Piyadeler Alaşehir Salihli Manisa Güncel Haberler

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