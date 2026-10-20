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Manisa Gördes'te av tüfeğiyle baba ile oğul öldürüldü, şüpheli gözaltına alındı

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Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Balıklı Mahallesi'nde bir kişi, tartıştığı baba ile oğlunu av tüfeğiyle öldürdü. Şüpheli, jandarma tarafından suç aleti av tüfeğiyle birlikte gözaltına alındı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde bir kişi tartıştığı baba ile oğlunu av tüfeğiyle öldürdü.

Balıklı Mahallesi'nde İ.B. ile Arif Bulut (54) ve oğlu Hasan Hüseyin Bulut (25) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.B, av tüfeğiyle baba ve oğluna ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Arif Bulut ve oğlu Hasan Hüseyin Bulut'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri, şüpheli İ.B'yi ikametinde suç aleti av tüfeğiyle birlikte gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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