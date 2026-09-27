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Manisa Demirci'de traktör devrildi, 2 kişi öldü, biri çocuk 3 kişi yaralandı

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Manisa Demirci'de traktör devrildi, 2 kişi öldü, biri çocuk 3 kişi yaralandı
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Manisa'nın Demirci ilçesinde traktör devrildi; kaza yerinde bir kişi hayatını kaybetti, hastaneye kaldırılan yaralılardan biri de kurtarılamadı. Böylece olayda 2 kişi yaşamını yitirdi, biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Süleyman Bilgiç (65) idaresindeki 45 ADZ 005 plakalı traktör, Hırkalı Mahallesi'nde devrildi.

Traktörde bulunan Gülizar Akgün (60) kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile araçtaki Seher (51), Nisa Nur (10) ve Fadime Bilgiç (62) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Seher Bilgiç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA
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