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Manisa Demirci'de lastiği patlayan otodaki 3 KPSS adayı jandarmayla sınava yetişti

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Manisa'nın Demirci ilçesinde KPSS Ortaöğretim sınavına giderken araçlarının lastiği patlayan 3 aday, jandarma ekiplerince sınav merkezine ulaştırıldı. Adaylar, sınavın başlamasına kısa süre kala Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi'ne getirilerek salonlara alındı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde, Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim'e (2026- Kpss Ortaöğretim) girmek üzere sınav merkezine giderken araçlarının lastiği patlayan 3 aday, jandarma ekiplerince sınav merkezine ulaştırıldı.

Demirci'de KPSS'ye 5 sınav merkezinde yaklaşık bin 900 aday katıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Demirci Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, adayların yaşayabileceği geç kalma, belge unutma, sınav yerini karıştırma gibi aksaklıklara karşı tedbir aldı.

Sınava girecek 3 adayın bulunduğu bir otomobilin yolda lastiğinin patladığı ihbarı üzerine jandarma harekete geçti. Kısa sürede bölgeye ulaşan jandarma, 3 adayı sınavın başlamasına kısa süre kala sınava girecekleri Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi'ne getirdi.

Adaylar hızlıca sınav salonuna girdi.

Kaynak: AA
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