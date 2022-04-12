Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Haberler

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Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

AA - Ali Yıldırım - Güncel
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Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı.

ALAŞEHİR, MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı.

Jandarma ekiplerinin istihbarat çalışması sonucu O.K. (28) ve İ.K'nın (60) iş yerleri ve evlerinde yapılan aramada 30 gram kubar esrar ele geçirildi.

İşlemleri tamamlanan şüphelilerden İ.K, serbest bırakıldı, O.K. tutuklandı.

AA / Ali Yıldırım - Güncel

Uyuşturucu, Jandarma, Alaşehir, Manisa, Güncel, Haberler

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