Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

ALAŞEHİR, MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı.

Jandarma ekiplerinin istihbarat çalışması sonucu O.K. (28) ve İ.K'nın (60) iş yerleri ve evlerinde yapılan aramada 30 gram kubar esrar ele geçirildi.

İşlemleri tamamlanan şüphelilerden İ.K, serbest bırakıldı, O.K. tutuklandı.