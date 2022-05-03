Manisa'daki trafik kazasında 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı - Haberler

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Manisa'daki trafik kazasında 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı

AA - Ali Yıldırım - Güncel
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Manisa'daki trafik kazasında 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı.

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı.

Çarıklar Mahallesi'nde İ.S.K. (45) idaresindeki 45 SA 444 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen V.C. (29) yönetimindeki 45 UT 560 plakalı otomobil çarpıştı.

Diğer sürücüler tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobillerde bulunan sürücüler ile yolcular N.C. (28), E.C. (3) ve O.E.K. (15) yaralandı.

Yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi.

AA / Ali Yıldırım - Güncel

Münir Karaloğlu, Köprübaşı, Otomobil, Manisa, Güncel, Haberler

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