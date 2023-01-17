Manisa'da yediemin deposunda çıkan yangında 1 kişi yaralandı
Güncel Haberler
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yediemin deposunda çıkan yangında 1 kişi ağır yaralandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yediemin deposunda çıkan yangında 1 kişi ağır yaralandı.
Barış Mahallesi Azerbaycan Caddesi üzerinde bulunan yediemin deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken içeride mahsur kalan Hayriye Çavdar (45), ekiplerce dışarı çıkarıldı.
Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu belirlenen Çavdar, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Müdahalenin ardından İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Çavdar'ın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Ali Yıldırım - Güncel