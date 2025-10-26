Manisa'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Polis, şüphelileri yakalarken 560 sentetik ecza hap ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis (Yunus) Timleri, Cengiz Aymatov Caddesi'ndeki devriye görevi sırasında 3 kişinin uyuşturucu madde sattığını tespit etti.
Polisleri fark eden zanlılar, bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.
Kovalama sonucu yakalanan şüphelilerin üst aramalarında 560 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel