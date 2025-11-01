Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 23 Yaşındaki Şüpheli Yakalandı
Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapan bir zanlıyı yakaladı. E.O. isimli 23 yaşındaki şüphelinin üzerinde 6 bin 84 parça bonzai ve uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.
Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hasalan Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmada kaçmaya çalışan E.O'yu (23) yakaladı.
Şüphelinin üst aramasında, 6 bin 84 parça bonzai, uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.