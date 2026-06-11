Haberler

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 zanlıdan 21'i tutuklandı. Operasyonda çok miktarda sentetik uyuşturucu, metamfetamin ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Manisa'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 zanlıdan 21'i tutuklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" yapan sokak satıcılarına yönelik 9 Haziran'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 3 bin 32 sentetik ecza, 1 kilo 907 gram sentetik uyuşturucu, 506,39 gram metamfetamin, 3,9 gram esrar ile hassas terazi ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 21'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Serkan Özcan
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek

Trump'tan altın yatırımcısını daha da endişelendirecek tehdit

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nişan dönüşü 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Nişan dönüşü böyle ölüme gittiler
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi yıldız golcüyü İstanbul'a getiriyor

Süper Lig devi yıldız golcüyü İstanbul'a getiriyor
Trump'ın ülkeye sokmadığı hakeme UEFA'dan kıyak

Trump'ın ülkeye sokmadığı hakeme UEFA'dan kıyak
Esrarengiz olay! Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu

Esrarengiz olay! Hayatının en mutlu gününe hazırlanırken ölü bulundu
Arda Turan'dan ayrılık kararı: Gönderin gitsin

Arda Turan'dan ayrılık kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya hak ettiği cevabı verdi

Netanyahu'ya hak ettiği cevabı verdi
30 kişi polis Melih Okan Keskin'i döverek öldürmüştü! Mahkemeden tahliye kararı çıktı

Polisimizi döverek öldürmüşlerdi! Mahkemeden aileyi yıkan karar