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Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda 1 tabanca, 13 gram sentetik uyuşturucu, 2175 ectasy, 200 gram esrar ve 349 bin lira ele geçirildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Belirlenen 5 adresteki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 13 gram sentetik uyuşturucu, 2175 ectasy, 200 gram esrar ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 349 bin lira ele geçirildi.

Operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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