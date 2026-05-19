Manisa'da tırla çarpışan elektrikli motosikletteki aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde tır ile üç tekerlekli elektrikli motosikletin çarpışması sonucu aynı aileden Şefika K. hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Enes B. yönetimindeki 45 AUL 430 plakalı tır ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 45 ATJ 267 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosiklet, Şair Eşref Mahallesi Alay Kavşağı'nda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosikletteki Abdullah K, Oğuzhan K, Ali K. ve Yasemin K. ile Şefika K. (54) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Soma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şefika K, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, tır sürücüsü Enes B'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Serkan Özcan
