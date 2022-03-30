Manisa'da tek tırnaklı hayvan kesen 5 kişi yakalandı
AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde, tek tırnaklı hayvan kestiği tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde, tek tırnaklı hayvan kestiği tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Süleymanlı Mahallesi'nde A.H.K'ye ait ağıla baskın düzenlendi.
Ağılda yapılan incelemede 4 eşeğin kesildiği tespit edildi. Kamyonette bulunan 4 ata da el konuldu.
A.B.Ö. (23), A.K. (25), A.Ö. ( 21), T.H. ( 21) ve A.H.K. (60) gözaltına alındı.
AA / Serkan Özcan - Güncel