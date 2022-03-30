Manisa'da tek tırnaklı hayvan kesen 5 kişi yakalandı - Haberler

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Manisa'da tek tırnaklı hayvan kesen 5 kişi yakalandı

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da tek tırnaklı hayvan kesen 5 kişi yakalandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, tek tırnaklı hayvan kestiği tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde, tek tırnaklı hayvan kestiği tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Süleymanlı Mahallesi'nde A.H.K'ye ait ağıla baskın düzenlendi.

Ağılda yapılan incelemede 4 eşeğin kesildiği tespit edildi. Kamyonette bulunan 4 ata da el konuldu.

A.B.Ö. (23), A.K. (25), A.Ö. ( 21), T.H. ( 21) ve A.H.K. (60) gözaltına alındı.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Jandarma, Hisarcık, Akhisar, Manisa, Güncel, Haberler

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