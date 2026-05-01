Manisa'da tefecilik operasyonu; 9 tutuklama

MANİSA'nın Salihli ilçesinde tefecilik yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheli, tutuklandı.

Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tefecilik ve tehdit suçlarına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Salihli'de toplam 100 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında ayrıca 3 tabanca, 71 mermi, 5 senet, 9 cep telefonu, 1 ajanda ile çok sayıda alacak-verecek belgesi ele geçirildi. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var

1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var
Yakının ölüm haberi üzerine hastanede tabancayla ateş açtı, gözaltına alındı

Ölüm haberini alınca silahla ameliyathaneyi bastı
Fener taraftarını kahreden anlar! Ağlaya ağlaya gitti

Taraftarın sevgilisi ağlaya ağlaya gitti
Yıllar sonra Ricardo Quaresma ile aynı pozu verdi! Herkes aynı yorumu yaptı

Yıllar sonra aynı pozu verdiler!

Galatasaray'dan Kim Min Jae ve Salih Özcan bombası

Fener taraftarının korktuğu başına geldi
Yakının ölüm haberi üzerine hastanede tabancayla ateş açtı, gözaltına alındı

Ölüm haberini alınca silahla ameliyathaneyi bastı
Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta

Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta
Necati Arabacı'nın suç örgütüne operasyon! 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu

Cehennem Necati'ye bir şok daha! El konulan rakam dudak uçuklattı