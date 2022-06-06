Manisa'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler

Manisa'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde devrilen otomobilde yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde devrilen otomobilde yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Salihli-Alaşehir yolu Kavaklıdere Mahallesi geçişinde 35 N 1933 plakalı E.B. (33) idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Sürücü E.B. ve otomobildeki İ.T. (32) Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. AA / Ali Yıldırım - Güncel Alaşehir Salihli Manisa Güncel Haberler

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