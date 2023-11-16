Manisa'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hastaneye Kaldırıldı
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi devam ediyor.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, hastaneye kaldırıldı.
Dindarlı Mahallesi'nde H.A (50) yönetimindeki 20 AKT 878 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ü.A'ya (59) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince, Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, buradaki ilk tedavisinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: AA / Güncel