Üye Girişi
Haberler

Manisa'da orman yangını

Güncel Haberler

Manisa'nın Soma ilçesinde Beyce Mahallesi'ndeki ormanlık bölgede çıkan yangına müdahale ediliyor.

Manisa'da orman yangını

MANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde orman yangını meydana geldi.

İlçeye bağlı Beyce Mahallesi'ndeki ormanlık bölgede saat 14.04'te başlayan yangına müdahale gecikmedi. Soma Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 4 uçak, 3 helikopter, 17 arazöz ve 7 su ikmal aracıyla yangına müdahale etti. Kısmen kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarıysa sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sarıpınar - Güncel

Manisa Soma Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title