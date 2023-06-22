Manisa'da orman yangını
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Manisa'nın Soma ilçesinde Beyce Mahallesi'ndeki ormanlık bölgede çıkan yangına müdahale ediliyor.
Manisa'da orman yangını
MANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde orman yangını meydana geldi.
İlçeye bağlı Beyce Mahallesi'ndeki ormanlık bölgede saat 14.04'te başlayan yangına müdahale gecikmedi. Soma Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 4 uçak, 3 helikopter, 17 arazöz ve 7 su ikmal aracıyla yangına müdahale etti. Kısmen kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarıysa sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sarıpınar - Güncel