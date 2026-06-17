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Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde TIR'a arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Pak (27) hayatını kaybetti. Pak'ın cenazesi memleketi Erzincan'da düzenlenen törenle defnedildi.

MANİSA'da trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Pak (27), memleketi Erzincan'da toprağa verildi.

Kaza, dün saat 08.30 sıralarında Manisa Alaşehir Barış Mahallesi'ndeki Alaşehir Cezaevi önünde meydana geldi. M.Ç.'nin (43) kullandığı 45 KA 9425 plakalı TIR'a, aynı yönde giden, Killik Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Pak yönetimindeki 07 BJJ 179 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Yaralanan Pak, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sevk edilen Pak, kurtarılamadı.

ERZİNCAN'DA TÖREN

Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Pak'ın cenazesi uçakla babaocağı Erzincan'a getirildi. Havalimanından alınan cenaze, Yaylabaşı Mahallesi'ne götürüldü. Yaylabaşı Mahallesi Cuma Camisi'nde Mustafa Pak için cenaze namazı kılındı. Vali Hamza Aydoğdu, baba Bekir Pak'la görüşerek taziye dileklerini iletti. Cenaze namazına Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Emniyet Müdürü Zafer Aybaba, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, Pak'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı. Namaz sonrası Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Pak'ın cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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