Manisa'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, kontrolünü kaybeden bir motosiklet sürücüsü toprak yığınına çarpıp kanala savruldu. 30 yaşındaki Arif Caner Çiçek olay yerinde hayatını kaybetti.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, kontrolünü yitirdiği motosikletle toprak yığınına çarpıp, yol kenarındaki kanala savrulan Arif Caner Çiçek (30), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Şehzadeler ilçesindeki yapımı devam eden Gediz Köprülü Kavşağı şantiyesi yakınlarında meydana geldi. Arif Caner Çiçek'in kontrolünü yitirdiği motosiklet, toprak yığınına çarptı. Çiçek, çarpmanın şiddetiyle savrulup yol kenarındaki kanala düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kanaldan çıkardığı Çiçek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Arif Caner Çiçek'in cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
