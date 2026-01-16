Haberler

Kullanılmayan binada doğal gaz kaçağı

Kullanılmayan binada doğal gaz kaçağı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunusemre ilçesindeki kullanılmayan 112 Acil Sağlık İstasyonu'nda doğal gaz kaçağı bulundu. Ekipler duruma müdahale ederek gaz hatlarını kullanım dışı bıraktı ve bölgeyi güvenli hale getirdi.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde hizmet verilmeyen 112 Acil Sağlık İstasyonu binasında doğal gaz kaçağı tespit edildi. Ekipler müdahalede bulunurken, kaçağın bulunduğu hat kullanım dışı bırakıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'ndeki 23 Nisan İlkokulu'nun yanında bulunan ve kullanılmayan 112 Acil Sağlık İstasyonu'nda meydana geldi. 23 Nisan İlkokulu'nda görevli bir hizmetli, bina çevresinden gelen sesi fark ederek durumu yetkililere bildirdi. İhbarla bölgeye doğal gaz dağıtım şirketi, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Doğal gaz ekiplerince yapılan incelemede, kaçak tespit edildi. Kaçağın bulunduğu hat kullanım dışı bırakılırken, binanın doğal gaz bağlantısı kesildi. Ortamda ölçüm yapılarak gaz tahliyesi gerçekleştirildi. Ekiplerin çalışmasının ardından bölge, güvenli hale getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı

Leyla Aydemir davasında 8 yıl sonra yeni gelişme
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş

Büyükelçi suikastının planlayıcısı yıllar sonra ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış

Evlatlarını katleden Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor
Survivor'dan elenen Dilan Çıtak'ın Acun için söyledikleri gündem oldu

Survivor'dan elenen Dilan'ın Acun için söyledikleri gündem oldu
Lüks villadaki aile faciasından geriye bu pozlar kaldı

Lüks villadaki aile faciasından geriye bu pozlar kaldı
İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış

Evlatlarını katleden Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış
Hesabı ödeyemedikleri için restoranda rehin kalan takıma şok ceza

Hesabı ödeyemedikleri için restoranda rehin kalan takıma şok ceza
Galatasaray'ın gündemindeki Fabian Ruiz imzayı atıyor

Fabian Ruiz 2029'a kadar imzayı atıyor