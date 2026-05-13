Manisa'da kaybolan kişi jandarma ekiplerince bulundu
Manisa'da kaybolan bir kişi, jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde güvenli bir şekilde kurtarıldı. Jandarma, güvenlik kameralarından yaptığı takip ile kaybolan kişinin yardım çağrısını tespit etti ve hızlıca bölgeye sevk edildi.
Manisa'da kaybolan bir kişi, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundu.
Jandarma Genel Komutanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, dikkatli takip, hızlı değerlendirme ve zamanında müdahalenin hayat kurtardığı belirtildi.
Paylaşıma göre, Manisa'da bir kişinin kaybolduğu ihbarının alınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli ekipler harekete geçti.
Güvenlik kameralarının anlık incelenmesi sırasında kayıp kişinin yardım çağrısının fark edilmesi üzerine, devriye ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan jandarma devriye ekipleri, suda bulunan kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Paylaşımda, kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ve kurtarılma anına ilişkin videoya da yer verildi.