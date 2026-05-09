Manisa'da işçileri taşıyan servis minibüsü tarlaya devrildi, 12 kişi yaralandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde işçileri taşıyan bir servis minibüsünün tarlaya devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsünün tarlaya devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.
Aslan Davut (75) idaresindeki 45 ATC 711 plakalı işçi servisi, Çobanisa Mahallesi yakınlarında tarlaya devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile serviste bulunan 11 işçi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Serkan Özcan